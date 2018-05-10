رئيس «نقل النواب»: تقنين أوضاع «أوبر وكريم» خلال 6 أشهر

- هشام عبدالواحد قال إن قانون خدمة النقل البرى باستخدام التكنولوجيا يحمى بيانات العملاء

- لا خصخصة لـ«السكك الحديدية».. ولن نقبل برفع قيمة التذاكر دون تطوير الخدمة

- نعمل لإشراك القطاع الخاص فى النقل النهرى

- الشريك الأجنبى لن يتدخل فى «التسعير» حال مشاركته فى منظومة النقل



قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب، إن شركتى «أوبر» و«كريم» ستقننان أوضاعهما خلال ٦ شهور من صدور قانون «خدمة النقل البرى للركاب باستخدام التكنولوجيا»، الذى أقر قبل أيام. وشدد فى حواره مع «الدستور»، على أن الدولة تذلل العقبات أمام الشركتين، مشيرًا إلى أن القانون جاء لإنهاء تقديم خدمة «أوبر» و«كريم» خارج الإطار الرسمى للدولة، كما أنه يحمى ويضمن سلامة وسرية معلومات المواطنين والعملاء لدى هذه الشركات.

وكشف «عبدالواحد»، عن مطالبة أعضاء اللجنة بزيادة مخصصات وزارة النقل وهيئاتها فى الموازنة الجديدة للدولة، ومنها «هيئة الطرق والكبارى»، التى طالبت بـ١٦ مليار جنيه، بعد اعتماد ٨ مليارات فقط.



■ ما خطوات تقنين أوضاع شركتى «أوبر» و«كريم» بعد إقرار القانون الجديد؟

- الشركتان ستقننان أوضاعها خلال ٦ أشهر من إقرار مجلس النواب لقانون خدمة النقل البرى للركاب باستخدام التكنولوجيا، والدولة كلها تسير فى اتجاه واحد لتذليل العقبات أمام تلك الشركات، من خلال إحكام الخدمة بمواد حازمة ومنظمة، خاصة أن «أوبر» و«كريم» لقيتا استحسانًا من الجمهور لما تقدمانه من خدمة مميزة بسعر معقول.

■ ما أبرز الخلافات التى أثيرت حول القانون داخل لجنة النقل؟

- كان الخلاف حول المادتين التاسعة والعاشرة من مشروع القانون، واللتين تتعلقان بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومى، وتأمين المعلومات وسريتها، وراعت اللجنة أن تعاد صياغة المادتين، بشكل جامع لا لبس فيه، ولا يشوبه أى عوار دستورى.

وأضافت الحكومة بعض التعديلات بجانب مقترحات اللجنة، وتمت الموافقة عليها، لتلزم المادة التاسعة الشركات العاملة بهذا المجال، بأن توفر البيانات لجهات الأمن.

وأصبح نص المادة بعد التعديل: «مع مراعاة حُرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أداء الخدمة، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقًا لاحتياجاتها وطلباتها، كل البيانات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وغيرها، بحيث تكون مهمة للأمن القومى».

■ هناك تخوف من التعرض للحياة الشخصية للمواطنين بسبب هذه المادة.. ما رأيك؟

- الدستور أكد خصوصية الحياة الشخصية للمواطن، بأن نص على «مراعاة حُرمة الحياة الخاصة»، لكنه وضع مجموعة من الضوابط التى تنظم ذلك، وأعتقد أن القانون حمى الحياة الخاصة، وهذا حق مشروع لمصر، فى ظل صعوبات الوضع القائم الذى تعيشه البلاد مؤخرًا، فمن حق الدولة أن تحافظ على الأمن القومى الذى نسعى جميعًا للحفاظ عليه.

■ لماذا اتجهت الدولة فى الوقت الحالى لتقنين «أوبر» و«كريم»؟

- الدولة تركت شركتى «أوبر» و«كريم» تعملان أكثر من ٣ سنوات دون تقنين، نظرًا للظروف التى كانت تمر بها البلاد فى تلك الفترة، و«إحنا لحقنا الأمر فى الوقت المناسب».

■ من المسئول عن تحديد رسوم التشغيل لهذه المركبات وفق القانون؟

- وزير النقل هو المختص بتحديد رسوم التشغيل للمركبات، وبالتأكيد هناك قيود على الشركات طبقًا للطرق والبيانات والإمكانيات والطرق الداخلية فى كل محافظة.

■ ما عدد مركبات «أوبر» و«كريم» حاليًا؟

- شركة منهما تضم ١٧٠ ألف سيارة، والأخرى ٨٠ ألفًا.

■ هل تحتاج هيئة النقل لزيادة مخصصاتها فى الموازنة؟

- طلبنا زيادة الموازنة العامة لوزارة النقل بشكل عام.

■ لماذا؟

- مخصصات قطاع النقل لا تكفى، ففيما يخص هيئة الطرق والكبارى على سبيل المثال، اقترحت الهيئة ١٦ مليار جنيه لتنفيذ مشروعات خطتها الاستثمارية، إلا أن وزارة التخطيط خصصت لها ٨.٢ مليار جنيه فقط، من بينها ٣٧١ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة.

ومن المقرر استخدام هذه الميزانية فى تنفيذ كبارى على النيل بـ٤٠٠ مليون جنيه، واستكمال كبارى جديدة بـ٢٨٨ مليونًا، وكبارى علوية بـ١٤٥ مليونًا، بجانب إحلال وتجديد كبارى ضعيفة بـ٤٣ مليونًا.

واللجنة ستوصى بتدعيم تلك المخصصات، وإضافة مليارى جنيه لاستكمال الكبارى، وبقية المشروعات، ومن بينها إنشاء محور «كوبرى عدلى منصور» على النيل.

■ ماذا عن زيادة فى سعر تذكرة مترو الأنفاق؟

- فى مناقشاتنا مع الحكومة، نتحدث عن إمكانيات تحمل المواطن، حتى لا نحمل عليه نفقات أكبر من طاقته، واللجنة حريصة فى الحديث عن هذا الأمر، لأن القرار «تنفيذى» وليس قرار مجلس نواب، ورغم ذلك فلنا فى المجلس حرية التعقيب على القرار، من خلال استخدام أدواتنا الرقابية.

ولو هناك زيادة فلا بد أن تقابلها خدمة متميزة وأمان للراكب، وعامة غير مقبول زيادة سعر تذكرة المترو بدون خدمة أو تأمين على سلامة وحياة المواطن.

وفى الواقع، ليست لدينا معلومات كافية عن زيادة سعر تذكرة المترو، فكل ما يصل إلينا مجرد تصريحات إعلامية.

■ كيف ترى وضع الطرق فى مصر الآن؟

- لا ينكر وجود مشروعات طرق عملاقة مؤخرًا إلا جاحد وفاسد، وما نفذ فى مصر لم ينفذ منذ أكثر من ٥٠ عامًا، وأنفق على الطرق منذ ٤ سنوات وحتى ٣٠ يونيو المقبل ما يصل إلى ٨٥ مليار جنيه، بجانب ٢٥ مليار جنيه على الكبارى.

هناك طفرات شهدناها من خلال الزيارات الميدانية، التى تفقدنا خلالها الطرق الدائرية والإقليمية، ومن بينها طريق «شبرا - بنها»، الذى أبهر المصريين.

الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بهذه المشروعات لأنها مشروعات قومية، وبصراحة، الطرق والكبارى هى «الحاجة الحلوة والكويسة الوحيدة فى وزارة النقل».

■ ما رأيك فى منظومة السكك الحديدية؟

- وضع السكك الحديدية سيئ لو لم يتم اتخاذ خطوات سريعة، ومن جانبنا أعددنا بنية تشريعية قوية، من خلال الموافقة على اتفاقيات خاصة بتمويل وتوفير بعض المبالغ اللازمة لشراء ١٠٠ جرار خاص بالهيئة، بخلاف تطوير ترام الإسكندرية.

■ هناك من يتخوف من «خصخصة» السكك الحديدية.. ما ردك عليهم؟

- أنا ممثل للشعب، ومش عاوز حد يزايد علينا، ليست هناك خصخصة للسكك الحديدية، ولن نسمح بذلك، وحتى القطاع الخاص عندما يعمل فى السكك الحديدية سيكون تحت مظلة الدولة.

لن يحدد القطاع الخاص تسعيرة للركوب، حتى فى الخطوط التى سيكون مسئولًا عنها، إلا بعد التنسيق مع الدولة، والدولة هى التى ستحدد سعر الخدمة وتعريفة الركوب، بما يتوافق مع حالة المواطنين.

وأعرف أن البعض متخوف من فكرة الشريك الأجنبى، وهذا التخوف كان موجودًا بالفعل حتى أثناء المناقشات، لكن الدولة لن تترك الحبل على الغارب، وستكون هناك ضوابط.

■ متى يشعر المواطن بجودة الخدمة فى السكك الحديدية؟

- بصراحة شديدة، مطلع ٢٠٢٢، إذ ستكون هناك طفرة غير مسبوقة وكبيرة جدًا فى السكك الحديدية، دون تحميل المواطن أعباء إضافية، ودون زيادة فى أسعار التذاكر، لأننى كما قلت هناك وسائل أخرى ندرسها، وأهمها نقل البضائع عبر السكك الحديدية واستغلال أراضى الهيئة المهدرة.

■ هل حديثك يعنى أن أملاك السكك الحديدية ستعرض للبيع؟

- لا، لن يكون هناك بيع لأراضى السكك الحديدية، لكن من الممكن الانتفاع بها عبر شراكات، من خلال منحها بحق انتفاع، لإقامة مشروعات استثمارية، بما يدر دخلًا للهيئة، من خلاله يتم تطوير وتحديث البنية الأساسية.

وليعلم الجميع أن هناك أكثر من ٧ ملايين متر تمتلكها هيئة السكك الحديدية، قابلة للاستثمار، على أن تظل ملك الهيئة مع منحها بحق انتفاع.

■ إلى أى مرحلة وصل قانون النقل النهرى؟

- نحن بصدد مناقشة القانون، ولم ننته منه بعد، وكما أتحنا للقطاع الخاص تشغيل بعض مشروعات السكك الحديدية، سنفعل ذلك فى النقل النهرى.

■ كيف ترى أداء وزير النقل؟

- أداؤه جيد جدًا.. ومتواجد فى اللجنة، وهناك اتصال دائم فى بعض الأمور المهمة، وله رؤية، وعالِم، وشاب، ومتحرك.

■ كيف ترى ما يتردد عن «الاندماجات» وتأسيس أحزاب جديدة داخل مجلس النواب؟

- هذا الكلام سابق لأوانه ومجرد اجتهادات من بعض الكيانات السياسية، لكن نتمنى أن يكون فى مصر ٤ أحزاب قوية، ونريد أن نرى كيانات تتنافس بشكل جيد وصحى، لأن أى كيان سياسى جديد عليه أن يكون برؤية جديدة ومختلفة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

نحن نحتاج أحزابًا قوية تتنافس فيما بينها لصالح المواطن، حتى نشكل مناخًا سياسيًا قويًا يتفاعل معه أبناء مصر، ويصب فى مصلحتهم.

■ أخيرًا.. ما تقييمك لأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟

- الحكومة الحالية تحملت فترة صعبة فى حياة البلاد، وهى أقرب لـ«التكنوقراط»، لتضمنها مجموعة من المتخصصين، إلى جانب بعض الوزراء الذين يمتلكون حسًا سياسيًا على مستوى عالٍ، ويعملون بجد.

ونحن جميعًا نسير على خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، ومصر فى صعود، وتخوض معركة مكتملة الأركان، وعلينا جميعًا أن نشارك فيها.



هل نحن بحاجة إلى تشريع جديد لضبط النقل فى مصر؟

- الأهم من التشريع هو تطبيق التشريع، بمعنى عندما نقوم بتشريع جديد للسكك الحديدية، يكون الأهم هنا هو التطبيق بشكل احترافى.

وكما نطالب بهيكلة إدارية ومالية، نطالب بهيكلة فكرية لأداء القيادات والوزارات والصف الثانى، وإعادة تقييمهم، ومن لم يتحمل عبء المرحلة الحالية «يروُّح».