حسام غالي يتحدث لـ«الدستور»: كان نفسي أشارك في كأس العالم لكن مش هاطاطي

- أعرب عن سعادته لقضاء رمضان والعيد مع أسرته لأول مرة بعيدًا عن المستطيل الأخضر

- الخطيب لم يعدنى بأى مناصب داخل الأهلى بعد الاعتزال

- اعتزلت لأنى «شايل هم الفريق» وأشكر كل من دعمنى فى حياتى

- «إفريقيا 2012» أمام الترجى و«دورى عودة جوزيه» الأغلى فى مشوارى



قبل ساعات من توديعه الملاعب، كشف «الكابيتانو» حسام غالى، أحد أهم نجوم الكرة المصرية والنادى الأهلى فى السنوات الأخيرة، أسباب اتخاذه قرار اعتزاله فى الوقت الذى لا يزال فيه قادرًا على العطاء، وذكرياته فى الملاعب، وإنجازاته مع الفرق التى لعب لها، وأحلامه التى لم تتحقق.

وتحدث «غالى»، فى حواره مع «الدستور»، عن مخططاته خلال الفترة المقبلة، وحقيقة تلقيه عرضًا للعمل الإدارى داخل النادى الأهلى، بالإضافة إلى أسباب اختياره لفريق «أياكس أمستردام» الهولندى ليكون ضيف مباراة اعتزاله.



■ كيف تنظر إلى قرارك باعتزال الكرة فى الوقت الحالى؟

- الاعتزال يوم لا بد منه، وكل شىء فى الحياة له بداية ونهاية، فلا شىء يدوم.

■ البعض يرى أنك مازلت قادرًا على العطاء.. فكيف ترى ذلك؟

- قد أكون قادرًا من الناحية النفسية أو البدنية، لكنى أشعر أنى فى حاجة لإراحة عقلى، الذى أصيب بالإنهاك، فعقلى هو المتحكم فى باقى الجسد، ولأنه صار مرهقًا، فهو بالتالى يؤثر علىّ، لذا رأيت أن الوقت قد حان للراحة، كما أن أسرتى شجعتنى على هذه الخطوة، لأنى طوال الوقت كنت فى معسكرات وسفر دائم، وكنت أبتعد كثيرًا عن الأسرة، ووسط هذه التوترات والضغوط، رأيت أنى فى حاجة لمنح بعض الوقت لأهلى وأسرتى، وسعيد لأنى أخيرًا سأشعر بمتعة رمضان والعيد والمناسبات الجميلة وسطهم، وأوفيهم بعض حقوقهم.

■ لماذا رفضت الضغوط الفنية والجماهيرية لاستمرارك مع الفريق لموسم آخر؟

- «أنا شايل همّ الفريق»، لأنى تحملت ضغوطًا كبيرة فى الآونة الأخيرة، وأنا كقائد للفريق تقع على عاتقى مسئوليات كبيرة جدًا، ورغم صعوبة القرار، إلا أنى وجدت أن هذه المرحلة هى الأنسب لاتخاذه، ولم أتراجع عن ذلك، لأنى أحلم بأن يظل النادى الأهلى متربعًا على القمة، كما هو الحال الآن، خاصة أن جمهوره لا يقبل سوى بالانتصارات والبطولات.

■ هل أنت راض عن مسيرتك فى الملاعب؟

- الحمد لله أولًا وأخيرًا على كل شىء، وأنا راضٍ تمامًا عن كل ما قدمته خلال ١٨ عامًا، قضيتها فى الملاعب مع أندية مختلفة، وفى دوريات متعددة، وإذا لم أكن موفقًا فى بعض المحطات، أو أخطأت فى بعض القرارات فهذا جائز، وهو أمر يحدث فى كل مكان، ومع كل اللاعبين، وحتى النجوم.

■ ما أسباب اختيارك لمواجهة فريق «أياكس أمستردام» الهولندى فى مهرجان اعتزالك؟

- فكرت فى أكثر من مدرسة كروية، أثناء محاولتى اختيار أحد الأندية الكبرى لحضور مهرجان اعتزالى، لكنى وجدت صعوبة فى توجيه الدعوة لتلك الفرق، بسبب استمرار الدوريات، فى إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، وكذلك مواجهات دورى أبطال أوروبا، فضلًا عن حاجة كثير من النجوم للراحة، قبل مشاركتهم مع المنتخبات فى مونديال روسيا، وفكرت أيضًا فى فريق فينورد الهولندى، على اعتبار أنى لعبت له فى مرحلة مهمة من حياتى، لكنهم كانوا مرتبطين بمباراة فى نفس الموعد الذى حددته للمهرجان، لذا وجدت أن «أياكس أمستردام» هو الأنسب، فهو أحد الأندية الكبرى فى أوروبا عمومًا، وله تاريخ كبير، وسعيد بقبولهم الدعوة، ووجودهم لمشاركة الأهلى فى مهرجان اعتزالى.

■ ما مخططاتك للفترة المقبلة؟

- أولًا: أحتاج إلى الراحة والمرور بمرحلة نقاهة، وفصل نفسى تمامًا عن كرة القدم، وبعد الحصول على قسط مناسب من الراحة، سأبدأ فى التفكير ودراسة قراراتى المقبلة، من جهات مختلفة، ووقتها سأحدد أهدافى، وآلية تحقيقها.

■ هل تميل إلى العمل الإدارى أم الفنى؟

- أميل للعمل الإدارى، ولا أفضل التدريب، لكنى أفكر أننى عندما أبتعد عن الكرة ربما أشعر بالشوق إليها، وأعيد ترتيب أفكارى، وربما أفكر فى العمل الفنى والتدريب، فكل شىء وارد.

■ هل تلقيت وعودًا من مجلس الأهلى بشأن العمل داخل النادى عقب الاعتزال؟

- لا، ليس هناك أى وعود، وأعتقد أن الأمور فى الأهلى لا تُدار بهذه الطريقة، فهناك مجلس إدارة، يقيّم كل شخص، ويدرس كل قرار، ويبحث فى كيفية الاستفادة من أبناء النادى، وتسخير جهودهم لخدمة الكيان.

وأفخر بأنى قضيت الجزء الأهم من حياتى داخل بيتى فى النادى الأهلى، وسعيد لأنى كنت جزءًا بسيطًا من تاريخ هذا الكيان العريق، ولأن علاقتى بالجمهور وصلت لمرحلة العشق، وهذا ما عاهدناه – نحن أبناء النادى- من جمهوره، العاشق لكل شىء داخل القلعة الحمراء، وفى النهاية أنا مدين بالشكر لكل من ساعدنى فى رحلتى داخل الأهلى.

■ ما أغلى بطولاتك مع الفريق الأحمر؟

- أعتقد أن بطولة إفريقيا ٢٠١٢، ومباراتنا أمام الترجى التونسى كانت من أصعب وأغلى البطولات فى مسيرتى الكروية، خاصة أنها جاءت على حساب فريق كبير، وفى عقر داره، لذا كان إحساس الفوز بها كبيرًا للغاية.

وأيضًا كان الفوز ببطولة الدورى فى موسم ٢٠١٠ -٢٠١١، عندما عاد مانويل جوزيه لقيادة الأهلى، ووقتها كان الزمالك متقدمًا علينا بفارق ١١ نقطة، وفى النهاية استطعنا حسم اللقب لصالحنا، وكان لقبًا غاليًا.

وإلى جانب ذلك، هناك لقب السوبر فى موسم ٢٠١٤-٢٠١٥، الذى أقيم فى الإمارات، وحسمناه بالفوز على الزمالك بنتيجة ٣-٢، وكان الأبيض وقتها قد جمع بين بطولتى الدورى والكأس، لذا كانت المباراة صعبة، وتعاهد فيها الجميع على الفوز باللقب فى وقت صعب.

■ ما أهم المباريات التى تمثل علامة فى تاريخك خارج الأهلى؟

- خضت فى حياتى الكروية وأثناء فترة الاحتراف كثيرًا من المباريات الممتعة والمهمة، وأهمها المواجهة بين توتنهام وتشيلسى فى ملعب «ستامفورد بريدج» ومباراة فينورد أمام شالكة، وفينورد وأياكس.

أما مع المنتخب، فكانت مباراة مصر والجزائر فى ٢٠١٠ فى الدور قبل النهائى من البطولة الإفريقية، لأننا استطعنا فيها أن نرد اعتبارنا بعد ما حدث قبلها فى مباراة السودان.

■ ما الشىء الذى كنت تحلم به كلاعب ولم تنجح فى تحقيقه؟

- بالتأكيد كنت أحلم بالمشاركة فى كأس العالم، واللعب بدورى أبطال أوروبا، لكنى راض بما حققته فى مسيرتى الكروية، خاصة أن النجم الحقيقى فى عالم كرة القدم هو من يحافظ على نفسه، منذ لمست أقدامه كرة القدم، وحتى اعتزاله اللعب نهائيا، والحمد لله نجحت فى تحقيق ذلك.

■ هل ندمت على عدم اعتذارك لجهاز المنتخب ما تسبب فى حرمانك من المشاركة فى مونديال روسيا؟

- لا طبعًا، أنا مش هاطاطى، ولا هاعتذر، حتى لو كان الاعتذار هايخلينى ألعب فى كأس العالم، أنا أخدت موقف، ومش ندمان عليه، ولا هارجع فيه مهما حصل، لأنى كنت شايف زمايلى بيتعاملوا بطريقة مش كويسة، عشان كده اتكلمت فى الغرف المغلقة، فى الوقت اللى غيرى طلع اتكلم فيه على الملأ.

■ هل شعرت بالندم لغيابك عن أمم إفريقيا ٢٠٠٨ من أجل الاحتراف؟

- لا، لم أشعر بالندم، لأنى وقتها اخترت ما هو أنسب لى، ولمستقبلى وأسرتى.

■ ما رسالتك التى تحب توجيهها فى النهاية؟

- أحب أن أوجه رسالتى لزملائى، وأقول لهم: لا يوجد لاعب ينجح وحده، وأنا لم أحقق أى إنجازات إلا من خلالكم، وبجهود كل المدربين الذين عملت معهم، سواء فى مصر أو فى الخارج، وعلى رأسهم من دربونى فى قطاع الناشئين، فكل مدرب ترك بصمته على أدائى، وأنا أشكرهم على دورهم معى، فلولاهم لما وصلت لهذه المكانة.