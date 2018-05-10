مسئول روسي يحذر: الإرهابيون سيسعون لتأسيس خلايا نائمة فى أوروبا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، اليوم الخميس، إن زعماء الإرهابيين سيضعون بلا شك أوروبا نصب أعينهم، وسيسعون لتأسيس ما يطلق عليه الخلايا النائمة هناك.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، عن سيرومولوتوف، قوله، خلال مؤتمر مكافحة الإرهاب الذي يعقد تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنه على يقين أن منطقة وسط آسيا وروسيا ستكونان هدفًا للنوايا الانتقامية لقادة الإرهابيين الدوليين وأن أفغانستان ليست وحدها الهدف.



وتابع سيرومولوتوف قائلًا: "إن هذه العمليات وعواقبها المؤسفة واضحة بالفعل، وهو ما تؤكده سلسلة الهجمات الإرهابية الوحشية التي وقعت في بلدان غربية".