«الخياط»: 60 تربينة فى مزرعة الرياح العملاقة بالبحر الأحمر

أكد الدكتور محمد الخيّاط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مزرعة الرياح العملاقة التى يبدأ التشغيل التجريبى لها خلال مايو الجارى بقدرة 120 ميجاوات تضم 60 تربينة طاقة التربينة الواحدة 2 ميجاوات.



وأكد رئيس هيئة الطاقة المتجددة، لـ«الدستور»، أنه من المقرر أن يتم تسلم محطة الرياح في يونيو المقبل، بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي.



وأوضح الخياط أنه جارٍ تنفيذ مزرعة أخرى، بالتعاون مع ألمانيا بقدرات 240 ميجاوات، لتصبح مصر إحدى أهم دول العالم الأكثر ملاءمة لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة بإجمالى مساحة صالحة لإقامة مزارع الرياح والطاقة الشمسية 7 آلاف و660 كيلو مترًا تمكّن من إنتاج 90 ألف ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح.



وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على أن القدرات المنفذة للطاقة النظيفة تجاوزت 1000 ميجاوات وجارٍ تنفيذ مشروعات بطاقة 10 آلاف ميجاوات، وتم إصدار شهادات تأهيل لـ200 شركة للعمل فى توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الخلايا الفوتوفلطية فوق أسطح المنازل بسعة أقل من 500 كيلووات.