الداخلية الكينية: أكثر من 200 ألف نازح نتيجة فيضان سد «ناروكو»

أصدرت وزارة الداخلية الكينية أرقامًا تفيد بنزوح أكثر من 200 ألف شخص حتى الآن نتيجة فيضان سد مقاطعة "ناروكو" الذي تسبب في مصرع 38 شخصًا.



ونقلت إذاعة "كابيتال إف إم" الكينية عن كارانجا كيبيتشو، المسئول بوزارة الداخلية، قوله في بيان،: "إن الحكومة قامت حتى الآن بتوزيع الطعام والدواء على المتضررين من الفيضانات في 32 مقاطعة".



وأضاف: أن الحكومة ستستمر في العمل على الحد من مخاطر الفيضانات والمناطق المتضررة منها، من خلال إنقاذ المدنيين، وتوزيع الغذاء والدواء والمياه واستعادة أنظمة المياه والصرف الصحي.



من جانبها، بدأت منظمة الصليب الأحمر الكينية وفرق إدارة الكوارث بمقاطعة "ناكورو" عمليات الإغاثة، حيث تم إنقاذ ما يصل إلى 40 شخصا ونقلهم للمستشفيات، فيما تخشى السلطات من وجود المزيد من المواطنين عالقين في برك من الوحل.



وكان سد "ناروكو" فاض أثناء الليل بعد هطول أمطار غزيرة، مما سبب دمارا هائلا في سولاي بمقاطعة "ناكورو" على بعد 190 كيلومترا شمال غربي العاصمة نيروبي.