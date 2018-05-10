«الكهرباء» تبدأ التشغيل التجريبي لمزرعة الرياح بالبحر الأحمر

يبدأ قطاع الكهرباء التشغيل التجاري لمزرعة الرياح على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 120 ميجاوات، خلال مايو الجاري.



تعد مزرعة رياح البحر الأحمر أحدث مزارع الرياح في المنطقة، والتي تقام بالتعاون بين وزارة الكهرباء والحكومة الإسبانية، باستثمارات 120 مليون يورو (تعادل 3 مليارات جنيه).



ومن المقرر أن يعقب التشغيل التجريبي تسلم قطاع الكهرباء، متمثل في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مزرعة الرياح العملاقة، بالتعاون مع الجانب الياباني بقدرات 220 ميجاوات.



وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عقب تقرير الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة الدكتور محمد الخياط، تنفيذ أحد أكبر مجمعات الرياح في العالم بمنطقة جبل الزيت بقدرات تبلغ 550 ميجاوات، وأخرى تحت التنفيذ تبلغ 580 ميجاوات.