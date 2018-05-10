«موسوي»: الاتفاق النووي لن يؤثرعلى العلاقات الإيرانية العراقية

قال السفير العراقي لدى طهران راجح الموسوى إن الخطوة الأميركية في الانسحاب من الاتفاق النووي لن تؤثر على العلاقات بين إيران والعراق.



وصرح الموسوى، وفقًا لوكالة فارس للأنباء الإيرانية، أن الاتفاق النووي مع إيران يحظى بأهمية كبيرة على صعيد الأمن الدولي، معربًا عن أمله في ألا تقود الخطوة الأمريكية إلى خلق متاعب وعراقيل في المنطقة.



وأوضح الموسوى أن خروج واشنطن من هذا الاتفاق الدولي جاء عبر تجاهلها مساعي الأسرة الدولية على مدى سنوات للتوصل إلى الاتفاق النووي، موضحًا أن الحكومة العراقية كانت تتوقع من الأميركيين الالتزام بتعهداتهم كما أنه كانت هناك توقعات أكبر من المجتمع الدولي للوقوف بوجه هذه الخطوة الأميركية.



