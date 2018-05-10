السيسى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ومواصلة العمل على خفض الدّين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، مع بذل أقصى الجهد لمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخميس، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي.



شدد رئيس الجمهورية على أهمية أن تغطى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جميع أنحاء الجمهورية، وأن تشمل فئات المجتمع، ليصل التمويل إلى كل مَن يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد، بهدف تحقيق زيادة ملموسة في فرص العمل وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة التي يتم من خلالها خفض نسب البطالة، خاصة بين الشباب والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.



صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدى والمالى فى ضوء التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولى حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه مصر بعد الزيارة الأخيرة التى أجراها وفد الصندوق إلى القاهرة، برئاسة النائب الأول لمدير عام الصندوق، وفى ضوء التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة.



وأضاف متحدث الرئاسة أن محافظ البنك المركزى عرض تطورات تنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ضوء توجيهات الرئيس بإعطاء أولوية متقدمة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، موضحًا أنه تم تمويل حوالى 62 ألف مشروع بقيمة تقترب من 70 مليار جنيه.



وعرض طارق عامر جهود البنك الزراعى المصرى فى تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، والتي تشمل المشروع القومى لإحياء البتلو، وبرنامج التنمية الريفية، وتمويل مشروعات شباب الخريجين بحوالي 7.5 مليار جنيه.