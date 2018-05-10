بالصور.. إطلالة «بادوكون» في أول أيام «كان» السينمائي

شاركت الفنانة الهندية ديبيكا بادكون جمهورها عبر "إنستجرام" عددا من الصور لها، استعدادًا لفوزها بمهرجان كان السينمائي، في دورته الـ 71، والتي انطلقت فعالياته في 8 مايو وحتى 19 من الشهر الجاري.



ونشرت بادكون صورة جديدة، صباح اليوم الخميس، وهى مرتدية تي شيرت أبيض وبنطلون جينز، وماكياج بسيط زاد من إطلالتها تألقًا وجمالًا، وأثنى متابعوها على هذا المظهر، وقال أحدهم "لم أر شخصًا جميلًا هكذا".



ومن المفترض أن تمثل بادكون العلامة التجارية لماركة لوريال لمستحضرات التجميل في فعاليات المهرجان كما ستنضم إليها الفنانة الهندية سونام كابور، والفنانة آيشواريا راي، بوصفهما ممثلين آخرين للعلامة التجارية.

