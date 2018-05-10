القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 04:40 م

تطبيق ذكي لتقديم الخدمات الشرطية للصُم والبُكم (صور)

تطبيق ذكي لتقديم
مريم جبل - عمرو المزيدي
dostor.org/2165057

أجرت وزارة الداخلية، في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، ومن بين جنبات قطاع الأحوال المدنية، تجربة عملية ناجحة لتطبيق إلكتروني يسمح بتحويل لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع إلى نص مكتوب ومصور دون الحاجة إلى مترجم، ما يُسهّل عملية التواصل بينهم وبين موظفي القطاع لتقديم الخدمة لهم في سهولة ويسر.

وشارك وفد من المجلس القومي لشئون الإعاقة في التجربة العملية الناجحة لهذا التطبيق الذي يمثل انطلاقة تكنولوجية هائلة ويمثل نقلة نوعية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مناحي الحياة وتحويل الفئات التي كانت مهمشة إلى أخرى مدمجة في المجتمع، وأكثر تواصلا.

أوضح العميد محمد منير، مدير إدارة خدمة المواطنين بقطاع الأحوال المدنية، أن البرنامج - بالتنسيق مع وزارة الاتصالات - يمثل انطلاقة تقنية هائلة في التواصل وتقديم الخدمة الشرطية في سهولة ويسر لذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار برفع مستوى الخدمة الشرطية المقدمة للمواطنين بصفة عامة ولكبار السن وذوي الاحتياجات بصفة خاصة، وفي إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى مواكبة كل التقنيات المتقدمة للتيسير على المواطنين.

وأضاف أن هذا التطبيق، الأول من نوعه في مصر سيسهّل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، والتي كانت تواجه صعوبات، مشيرًا إلى أنه سيتم تجهيز المركز النموذجي لاستخراج البطاقات والسجل الخاص بالمواطنين العاملين بالخارج كخطوة أولى على أن يتم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية.

تطبيق ذكي لتقديم الخدمات الشرطية للصُم والبُكم (صور)
تطبيق ذكي لتقديم الخدمات الشرطية للصُم والبُكم (صور)
تطبيق ذكي لتقديم الخدمات الشرطية للصُم والبُكم (صور)
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