غلق 19 منشأة تعمل دون ترخيص بالجيزة

شنّت مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبّرة على الأسواق والمصانع غير المرخّصة، التى تقوم بتصنيع منتجات غذائية مجهولة المصدر، لضبط المتلاعبين فى الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وأسفرت الحملة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وقيادة العميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين، عن ضبط 102 قضية.



تنوعت عملية الضبط ما بين 7 عدم حمل شهادة صحية، و4 عدم الإعلان عن أسعار، و19 إدارة منشأة دون ترخيص، و23 خبز ناقص الوزن، و12 غلق فى مواعيد العمل الرسمية، و6 عدم وجود سجل تفتيش، و28 خبز غير مطابق للمواصفات، وقضية غش تجارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع السابقة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.