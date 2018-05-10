دبلوماسي روسي: سوريا بلد ذات سيادة وما يحدث على أراضيها "مؤسف"

أكد ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن موضوع الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية طرح خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو يوم أمس، لافتا إلى وجود اتصالات مع القيادة الإيرانية حول هذا الأمر.

وأضاف بوجدانوف، الذي يشغل منصب مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن ما يحدث على الأراضي السورية يثير الأسف الشديد، لأنه يجري على أرض دولة ذات سيادة.

وأشار إلى أن ما يحدث من تصعيد وتبادل الضربات بين الإيرانيين والإسرائيليين تطور خطير للأحداث، ويبعدنا عن مكافحة الإرهابيين وتنظيم "داعش" و"النصرة"، ويضع بصمات سلبية جدا على الجهود الخاصة بالتسوية السلمية في سوريا، وهو ما يجب أن يحظى باهتمام المجتمع الدولي.