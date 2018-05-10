"الغزالى": 115 حالة إصابة بالأورام كل عام فى مصر

قال الدكتور هشام الغزالى، أستاذ الأورام بكلية طب عين شمس، ورئيس الجمعية الدولية للأورام، إن هناك حوالي 115 ألف حالة جديدة كل عام تصاب بالأورام فى مصر.



وأشار، خلال مؤتمر إطلاق عقار "ريبو سكليب" لعلاج سرطان الثدى المتقدم، إلى أنه من المتوقع زيادة العدد إلى 350 ألف حالة عام 2050.



ولفت الغزالى إلى أن أورام الثدى تمثل منها 34 % مما يعنى أن هناك حوالى 40 ألف حالة جديدة تشخص بأورام الثدى كل عام، أى 4 حالات كل ساعة، ما يستلزم خططا للعلاج وفحصا مبكرا حتى ترتفع نسب الشفاء.