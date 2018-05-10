برلمان المجر ينتخب فيكتور أوربان رئيسًا للوزراء

انتخب البرلمان المجري، اليوم، فيكتور أوربان رئيسًا للوزراء، وهذه الولاية الثالثة له على التوالي، والولاية الرابعة في المنصب إجمالًا.



وذكرت شبكة «إيه بي سي» الإخبارية الأمريكية، أن حزب أوربان فاز بـ133 مقعدا من أصل 199 في الانتخابات التشريعية، التي أُجريت في 8 أبريل الماضي، وهي الأغلبية التي تسمح لهم بتعديل الدستور دون منافس.



واُنتخب أوربان، الذي يقول منتقدون إنه قدم أسلوب حكم استبدادي على نحو متزايد منذ عودته إلى سدة السلطة في العام 2010 رئيسًا للوزراءو بتأييد 134 عضوا مقابل رفض 28، وسط مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للجلسة.



وقال أوربان- الذي أدى اليمين الدستورية على الفور بعد انتخابه- إن الهدف الرئيسي لحكومته سيكون تأمين البلاد.