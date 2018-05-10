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الخميس 10/مايو/2018 - 04:07 م

الجيش اليمني يُسيطر بالكامل على مديرية موزع بمحافظة تعز

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
dostor.org/2165025

ذكرت مصادر عسكرية يمنية، اليوم، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت، بدعم من تحالف دعم الشرعية، على مركز مديرية موزع غرب محافظة تعز.

وقالت المصادر، وفقا لقناة «العربية» الإخبارية: «إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مركز المديرية دون أي مواجهات، بعد فرار الميليشيات تحت ضربات مدفعية الجيش الوطني وطائرات تحالف دعم الشرعية».

وأكدت المصادر أن سيطرة الجيش على «موزع» تقطع كافة إمدادات الميليشيات إلى جبهة الكدحة والوازعية جنوب غرب المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أنه قوات الجيش والمقاومة تهدف، من خلال العملية العسكرية المتواصلة، إلى الالتحام مع قوات الجيش والمقاومة في جبهة الكدحة ومنطقة المعافر؛ لاستكمال تحرير الريف الغربي لمحافظة تعز، وفك الحصار عن مدينتها من الجهة الغربية، وتأمين جبهة الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة.

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