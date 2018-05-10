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الخميس 10/مايو/2018 - 04:05 م

مارجريت عازر: المعلم أساس أي منظومة جديدة

مارجريت عازر
مارجريت عازر
إسلام نصير
dostor.org/2165024

أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن المعلم أساس أي منظومة تعليمية جديدة تسعى الحكومة إلى تطبيقها خلال السنوات المقبلة.

وقالت عازر إنه يجب تدريب المعلمين ورفع كفاءتهم، وفي الوقت ذاته تحسين رواتبهم لتمكينهم من تطبيق أي تطوير جديد بمنظومة التعليم؛ حتى يستطيعوا القيام بواجبهم في تربية النشء.

وأضافت: «نحتاج خطوات فعلية للتنمية البشرية، من خلال التعليم أولًا وإصلاحه على كل المراحل بشكل واقعي، لأن المنظومة الحالية بها الكثير من المشاكل وتحتاج لعلاج وشرح وتوضيح بشكل أكبر لأولياء الأمور؛ حتى يتقبلوا التطوير في منظومة التعليم».

وشددت عازر على ضرورة تطوير المناهج التعليمية بصورة تقدم للطلاب العلوم بشكل مبتكر، بدلًا من التقليدية في التناول، حتى تحث الطالب على الابتكار بدلًا من الحفظ والتلقين.

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