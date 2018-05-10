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الخميس 10/مايو/2018 - 04:05 م

"لوبتيجي": إسبانيا يجب أن تكون مستعدة لنظام حكم "الفيديو"

يولن لوبتيجي
يولن لوبتيجي
وكالات
dostor.org/2165021

قال يولن لوبتيجي، مدرب إسبانيا، إنه ينبغي على اللاعبين الاستعداد للتأثير النفسي الناتج عن التوقف المتكرر للعب خلال مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بسبب تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد.

ويلعب معظم لاعبي منتخب إسبانيا في الدوري المحلي الذي لم يطبق بعد النظام الجديد، ولذلك لم يخوضوا تجربة التوقف المتكرر للمباراة، والمحتمل أن يحدث في مباريات النهائيات في روسيا، حيث سيتم تطبيق هذا النظام لأول مرة في كأس العالم.

وقال لوبتيجي للصحفيين خلال لقاء مع وكالات الأنباء الدولية نحتاج للاستعداد (لنظام حكم الفيديو)، لأننا سنمر بأوقات لم نعتد عليها وعلينا أن نستعد للتوقف واستئناف اللعب خلال المباراة".

وأوضح: "نحتاج إلى أن نفهم القواعد وما هي أولويات الحكم حتى نتصرف وفقا لها. هذا شيء جديد لنا لأنه لا يوجد في إسبانيا".

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثانية مع البرتغال بطلة أوروبا وإيران والمغرب.

وقال لوبتيجي "سنواجه بطلة أوروبا وأفضل فريق في آسيا وأفضل فريق في إفريقيا، إنها مجموعة صعبة لكن كل مجموعة ستكون صعبة، في النهاية هذه نهائيات كأس العالم".

وتراجع مستوى المنتخب الإسباني تحت قيادة المدرب السابق فيسنتي ديل بوسكي بعد فوزه بكأس العالم في 2010 وبطولة أوروبا في 2012 لكنه عاد للنهوض منذ تولي لوبتيجي المسئولية في يوليو تموز 2016.

وصعدت إسبانيا للنهائيات باحتلال قمة مجموعتها في التصفيات وخاضت 18 مباراة دون خسارة وتفوقت على إيطاليا 3-صفر واكتسحت الأرجنتين وصيفة بطلة كأس العالم 2014 بنتيجة 6-1 في مباراة ودية خلال مارس.

ويملك لوبتيجي خبرة طويلة في تدريب فرق الشباب في إسبانيا وقد فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2012 وتحت 21 عاما في 2013.

وعمل لوبتيجي مع كثير من اللاعبين المنضمين للفريق الذي سيسافر إلى روسيا ومنهم ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وكوكي وساؤول نيجيز ثنائي أتليتيكو مدريد وأيضا إيسكو لاعب وسط ريال مدريد.

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