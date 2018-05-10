ضبط لص متلبسًا بسرقة محمول بسكك حديد الزقازيق

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق من ضبط إ.ا.ع، 21 سنة، متلبّسًا بسرقة هاتف محمول من «خ.ي.ع»، 37 سنة أثناء وجودهما بمحطة سكة حديد الزقازيق، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه الواقعة.



وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديد الزقازيق، وأرسل بالمتهم والحرز لمركز شرطة الزقازيق؛ لقيده وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.