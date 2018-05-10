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الخميس 10/مايو/2018 - 04:01 م

تفاصيل توصيات «صحة النواب» على ميزانية القطاع في الموازنة الجديدة

الدكتور محمد العماري
الدكتور محمد العماري
كريمة أبو زيد
dostor.org/2165014

كشف الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة أرسلت توصياتها بشأن الخطة المستدامة متوسطة المدى وموازنة العام 2018 - 2019 إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأضاف العماري، لـ«الدستور» أنه حال رفض اللجنة الزيادة المطلوبة، سنرفض مشروع الموازنة العامة للدولة، فيما يخص القطاع الصحي لعام 2018 - 2019، مشددًا على ضرورة أن يصل إلى الاستحقاق الدستوري الذي نص عليه القانون.

وحصلت «الدستور» على تفاصيل توصيات لجنة الصحة النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث جاءت خطة التنمية المستدامة بتجهيز البنية التحتية لتطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمبلغ 5 مليارات جنيه، وممارسة الأجهزة بشرم الشيخ تقدر بـ3 مليارات جنيه.

وفيما يخص المبالغ التفصيلية للجنة الشئون الصحية بمشروع الموازنة العام 2018-2019، تقرر لبند الأجور وتعويضات العاملين "التعاقدات" لقطاع الصحة 1.5 مليار.

أما العلاج على نفقة الدولة قدّرته لجنة الصحة بمبلغ 4 مليارات جنيه، وفيما يخص دعم التأمين الصحي لغير القادرين قدر بمليار جنيه، وقدر دعم الأدوية وألبان الأطفال بـ3 مليارات جنيه، أما موازنة مديريات شئون الصحة بالمحافظات قدرت بملياري جنيه.

وقدّر لشراء السلع والخدمات «الصيانة» بمديريات الصحة 1.166 مليار جنيه، إضافة إلى قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة قدّر له 100 مليون جنيه، ليصبح الإجمالي 12.766 مليار جنيه.

وترى اللجنة ضرورة توفير النفقات المطلوب زيادتها وتدبير مصادر تمويلها من خلال الاعتمادات الموجّهة لبند الدعاية والإعلان، وترشيد الدعم الموجه إلى الهيئات الاقتصادية لصالح قطاع الصحة، بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وانتهت اللجنة بإجماع الآراء أنه في حالة عدم الأخذ بما انتهت إليه توصيات اللجنة، فإنها ستنتهي إلى رفض مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يخص القطاع الصحي لعام 2018 - 2019.

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