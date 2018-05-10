بروتوكول بين جامعتي "النيل الأهلية والمنيا" لدعم ريادة الأعمال

وقّعت جامعة النيل الأهلية بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا، لتنفيذ بنود وأنشطة المبادرة التي يرعاها البنك المركزي المصري في محافظة المنيا بما يوفر الدعم اللازم لرواد الأعمال والمبتكرين، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية اللازمة بالمحافظة.

وقع الاتفاقية من جانب المبادرة وجامعة النيل، هبة لبيب المدير التنفيذى لمبادرة "رواد النيل" ورئيس مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بالجامعة، وعن جامعة المنيا الدكتور السيد عبده عميد كلية الزراعة، وبحضور وفد من القائمين على المبادرة وأساتذة جامعة المنيا.

وقالت هبة لبيب: إن المبادرة تستهدف الوصول لكافة الرواد على مستوى الجمهورية لتنمية وتنفيذ أفكارهم، لافتة بأنه بموجب بروتوكول التعاون مع جامعة المنيا ستوفر المبادرة الخبراء والمدربين والمواد التدريبية والعلمية اللازمة، بجانب الاستشارات وتوجيه المتدربين والتنسيق بين الجهات القائمة على التنظيم لرفع كفاءة رواد الأعمال بالمحافظة والوصول لابتكارات تخدم حياة المواطن والمجتمع المصري، بينما ستنسق جامعة المنيا لتحديد الراغبين من الطلاب والأساتذة في المشاركة، وتوفر القاعات التدريبية المجهزة، والتسهيلات اللازمة لنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.