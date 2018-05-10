ضبط شخص متلبسًا بسرقة مهمات مصلحية بسكك حديد طنطا

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بحوش محطة سكك حديد كفر الزيات، التابعة لقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا، من ضبط «م. م.ع»، 36 سنة، حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد، عبارة عن «كمية كبيرة من قطع الفرامل والمهمات المصلحية»، وذلك من حوش المحطة.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد بيع المسروقات لأحد تجار الخردة والتربح منها.



بالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وأرسل بالمتهم والمضبوطات لمركز شرطة كفر الزيات؛ لقيده وعرضه على النيابة العامة.