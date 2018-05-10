"القوى العاملة" بالشرقية: تسجيل 60 ألف عامل غير منتظم

قال خالد المصرى، مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، إن القوى العاملة بالشرقية سجلت 60 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة في حملة "حماية" كمرحلة أولى، وأن المديرية تهدف الوصول إلى عدد نصف مليون عامل مسجل لديها فى قاعدة بيانات المديرية، وأنه تم توفير رعاية صحية واجتماعية لعدد 16365 تمهيدًا لشمول باقي العدد تحت هذه المظلة الحمائية صحيًا واجتماعيًا.



وعن شهادة أمان قال إنه تم تحرير 1120 شهادة أمان من بنك مصر وقد تم دفع قيمتها كاملة، وسيتم تسليمها قريبًا.



جاء ذلك خلال الدورة التدريبية للمتدربين من ذوي الإعاقة، التي تنظمها وزارة القوى العاملة تحت عنوان " مبادرة مصر بكم أجمل"، بالتعاون مع المجلس القومي لشئون المعاقين، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية.