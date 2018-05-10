سيرومولوتوف: موسكو تستضيف مشاورات روسية أوروبية حول مكافحة الإرهاب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، أن مشاورات ستعقد بين بلاده والاتحاد الأوروبي في موسكو نهاية العام الجاري، حول مكافحة الإرهاب.

وقال سيرومولوتوف، على هامش مؤتمر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة الإرهاب في روما، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي": "نحن نجري مشاورات دورية مع الاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب، وهذه المشاورات بدأت في 2015".

وأضاف: "لقد جرت هذا العام في بروكسل مثل هذه المشاورات في نهاية فبراير الماضي"، مؤكدا أن المشاورات المقبلة ستجرى في موسكو في نوفمبر من العام الجاري.

وأوضح سيرومولوتوف أن وفد الاتحاد الأوروبي في هذه المشاورات يتكون من 16 شخصا، بينهم ممثلو الشرطة الأوروبية "يوروبول" والإدارات السياسية الخارجية والداخلية في الاتحاد الأوروبي.