ضبط 68 قضية مخدرات و59 متهمًا في الجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملاتها على البؤر الإجرامية، لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وأسفرت الحملات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبقيادة اللواء مصطفى عصام حكمدار المديرية، عن ضبط 68 قضية مخدرات، و14 قضية سلاح، تنوعت ما بين، 13 بنادق آلية، 10 بنادق خرطوش، 11 طبنجة، 1175 طلقة مختلفة الأعيرة.



كما تم ضبط 59 متهمًا، و16 قضية دفاع، و16 قضية إحراز سلاح أبيض، وتنفيذ 804 أحكام قضائية، ورفع 980 حالة إشغال، وتنفيذ 17 قرار إزالة.



وفي حملات المنطقة الأثرية، تمكنت القوات برئاسة العقدي وليد الشرقاوي رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة من ضبط 12 بائعا، و10 أحصنة وجِمال، والعديد من الأحكام القضائية، ورفع حالات الأشغال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



