القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 03:58 م

"التعليم العالي": غلق أحد مقار إعطاء الدروس الخصوصية

التعليم العالي
التعليم العالي
أ ش أ
dostor.org/2165007

تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، تقريرا من رئيس قطاع التعليم السيد عطا حول نجاح لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة أحد مراكز إعطاء الدروس الخصوصية لطلاب كلية التجارة بجامعة حلوان.

وذكر بيان صادر اليوم، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أوضح قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة مقر سنتر ستار الكائن في 24 شارع أبو المحاسن الشاذلي بالمهندسين، وتوصلت اللجنة إلى أن سيدة حاصلة على الدكتوراه تعطى دروسًا لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة بتجارة حلوان.

وأضاف البيان أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإغلاق المقر لاستخدامه في إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون، ومخاطبة محافظ الجيزة للتوجيه بغلق المقر المذكور.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون.

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