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الخميس 10/مايو/2018 - 03:58 م

بروتوكول تعاون بين "الآثار" والبنك الأهلى المصرى

الدكتور مصطفي وزيري
الدكتور مصطفي وزيري
الدستور
dostor.org/2165006

وقّع الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الآثار والبنك الأهلي المصري لرعاية مشروعات وتنمية وتطوير الخدمات ببعض المواقع الأثرية بجمهورية مصر العربية لمدة عام، وذلك بمقر قصر محمد علي بالمنيل.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وإيمان زيدان معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع، وهاني عبد الرؤوف مدير إدارة الرعاية والمؤتمرات.

وأوضح "وزيري" أن البروتوكول يأتي في إطار خطة وزارة الآثار في المضي قدما للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والجمهور في المناطق الأثرية، إيمانًا بالدور الذى تقوم به القطاعات الوطنية العامة والخاصة فى دعم الحفاظ على الآثار وتطوير الخدمات السياحية بالمناطق الأثرية.


وأشارت إيمان زيدان، معاون وزير الآثار لتنمية الموارد المالية، إلى أن البنك الأهلي المصري هو أول راع بلاتيني لمشروعات تطوير الخدمات في المواقع الأثرية والتي ستشمل منطقة أهرامات الجيزة، ومعبد الكرنك بالأقصر، ومعبدي أبوسمبل وفيلة بأسوان، وذلك بتكلفة مبلغ مالي مقابل مزايا دعائية وخصومات متعددة في تلك الأماكن.

وأضافت، أن الوزارة استحدثت لائحة للرعاية التجارية والتى تهدف إلى تحقيق التعاون مع شركاء التنمية لتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.

كما تتنوع الشرائح المختلفة للرعاية لتناسب كافة الشرائح من بنوك وشركات ومؤسسات في المقابل تحصل الجهة الراعية على امتيازات دعائية متعددة طبقا للشريحة المشاركة بها كما تحصل أيضا على خصومات لإقامة الفاعليات أوالمؤتمرات في المناطق التي قامت بتطوير خدماتها بقيمة تصل إلى نحو 50%، بجانب خصومات على تصاريح الزيارة تصل إلى نحو 40% للشريحة التي تشارك بها الجهة الراعية.

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