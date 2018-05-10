دكتور أورام: سرطان الثدى الهرمونى يمثل 70% من حالات المرض

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي حول علاجات سرطان الثدى المتقدم، وإعلان نتائج التجارب الإكلينيكية المعروفة باسم "الموناليزا" لعقار "ريبو سكليب"، لتحقيق العلاج الهرمونى الفموى ومعرفة نتائج استخدام العلاج لمدة 8 أسابيع.



وقال الدكتور شريف أمين، رئيس نوفارتس لأدوية الأورام بمصر والمغرب وليبيا وتونس، إن العقار تم تسجيله فى وزارة الصحة، مما يؤدى لتوفير أحدث أساليب العلاج لمرضى السرطان فى مصر، وتحسين جودة الحياة وخفض مستويات الألم التى كانت تعانى منه المصابات بالمرض.



من جانبه، قال الدكتور حمدى عبدالعظيم، أستاذ طب الأورام بقصر العينى، أن علاج سرطان الثدى حقق نجاحا كبيرا فى السنوات الماضية، خاصة مع ارتفاع مستوى التحكم فى أعراض المرض والنجاة منه لفترة زمنية طويلة، مشيرا خلال المؤتمر إلى أن مريضات سرطان الثدى الهرمونى يمثلن 70% من جميع حالات سرطان الثدى.