%80 من الروس يؤيدون أداء "بوتين"

كشف أحدث استطلاع للرأي، عن أن نسبة 2ر81 % من الروس يؤيدون عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما قيّم 7ر44 % من المستطلعة آراؤهم أنشطة رئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف، بشكل إيجابي.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الاستطلاع الذي أجراه مركز بحوث الرأي العام الروسي وأعلنت نتائجه اليوم الخميس أظهر أن متوسط معدل الموافقة على عمل بوتين خلال الأسبوع الأخير بلغ 2ر81 %، بينما بلغ معدل الموافقة على أداء كل من رئيس الوزراء والحكومة الروسية للأسبوع الأول من مايو، 7ر44 % و8ر49 % على الترتيب، بينما تراجعت نسبة الموافقة على أداء مجلس الدوما الروسى لتصل إلى نسبة 3ر42% مقارنة بـ 43% في مارس الماضي.



يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين أبريل ومايو 2018، ليشمل 7 آلاف شخص داخل 80 منطقة على الأقل.

