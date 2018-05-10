ضبط 4 عاطلين بحوزتهم مخدرات بأسوان

شن رجال أمن أسوان، الخميس، حملة أمنية مكبّرة، استهدفت البؤر الإجرامية وتجّار وحائزى الأسلحة النارية للمكافحة الفعّالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى، مدير الأمن.



أسفرت الحملة عن ضبط: "سيد ص"، 26 عامًا، عاطل، وبحوزته كمية من البانجو المخدر زنة 2.5 كيلوجرام، "أحمد.ع"، 24 عامًا، عاطل، وبحوزته كمية من البانجو المخدر زنة كيلوجرام تقريبًا، "إدريس. ع"، 43 عامًا، عاطل، وبحوزته 105 أقراص مخدر، "أحمد.ج"، 18 عامًا، عاطل، بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 70 جرامًا.