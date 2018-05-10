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فن
الخميس 10/مايو/2018 - 03:53 م

صبرى فواز بـ3 وجوه فى رمضان المقبل

الفنان صبري فواز
الفنان صبري فواز
حسين الجندي
dostor.org/2164999

يشارك الفنان صبري فواز في ثلاثة أعمال درامية جديدة، من المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل لعام 2018، وهى: "سك على إخواتك"، "رحيم"، "أبوعمر المصرى".

يجسد "فواز" شخصية "شريف"، في مسلسل "سك على إخواتك"، وهو مدير الشركة التي يورثها البطل، والذي يجسد شخصيته الفنان علي ربيع، وتدور أحداث المسلسل حول الصراع الذي يثيره "شريف" من أجل الحصول على أمواله، وتبعات هذا الصراع، وهى من أكثر الشخصيات التي تطلبت جهدًا إضافيًا من "فواز" خلال تحضيراته للثلاثة مسلسلات.

يشارك نخبة من الفنانين في مسلسل "سك على إخواتك"، منهم: صلاح عبدالله، سلوى خطاب، ميرنا نور الدين، تأليف كريم فهمي، سيناريو وحوار إياد شهاب، وإخراج وائل إحسان.

ويقدم "فواز" دور "عماد"، في مسلسل "رحيم"، وهو رجل الأعمال الملياردير، صاحب مصانع الحديد، والذي يكون على صراع دائم مع البطل "رحيم" والذي يجسده الفنان ياسر جلال؛ بسبب الفلوس و"داليا"، وهى الشخصية التي تجسدها الفنانة "نور"، وهو مسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

كما يشارك "فواز" كضيف شرف في مسلسل "أبوعمر المصري"، بمشاركة نخبة من الفنانين، هم: أحمد عز، أحمد العوضي، محمد جمعة، محمود حجازي، من تأليف عز الدين شكري فشير، سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويستعد "فواز" للسفر لتصوير المشاهد المتبقية من مسلسلي "سك على إخواتك"، و"رحيم"، في منطقتي الغردقة والعين السخنة، بعد الانتهاء من تصوير عدة مشاهد خارجية لهما في محافظة القاهرة.

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