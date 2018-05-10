بنس يدعو لإنهاء التحقيق الخاص بالتورط الروسي فى الانتخابات

حث نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، المحامي الخاص روبرت مويلر على إنهاء إجراءات التحقيق فى التدخل الروسي بالانتخابات، قائلا: "لقد حان الوقت لإنهاء ذلك".

وأكد بنس، فى تصريحات له، أن التحقيق ليس إلا "خدعة"، كما وصفه الرئيس ترامب مرارا.

وقال بنس: "كانت إدارتنا تتعاون بشكل كامل مع المحامي الخاص، وسنستمر في ذلك، وأعتقد أنه منذ بدء هذا التحقيق قدمت إدارتنا أكثر من مليون وثيقة، ولقد تعاونا بشكل كامل في ذلك، ولمصلحة البلد، أعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء ذلك".