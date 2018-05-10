بعد وصولها لمحطتها الأخيرة.. أهم التوصيات البرلمانية للموازنات

فيما تستعد لجنة الخطة والموازنة، خلال الأسبوع المقبل، لحسم القرار في التوصيات البرلمانية التي تلقتها من اللجان النوعية، بشأن زيادة الاعتمادات الموجهة إليها في الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2018 - 2019.



يرصد "الدستور" أهم التوصيات التي تلقتها اللجنة، بعد وصولها إلى محطتها الأخيرة بلجنة الخطة، إضافة إلي تلك التي شهدت توافقا بين الحكومة والبرلمان.



- التعليم تحشد النواب ضد موازنة الحكومة

أكدت لجنة تعليم البرلمان، اعتراضها علي المخصصات الممنوحة لها من الحكومة في الموازنة الجديدة، ووصل الأمر إلي حد جمع التوقيعات من النواب لدفع لجنة الخطة والموازنة بالمجلس للاستجابة لمطالبها.



وسلَّم الدكتور هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لجنة الخطة، مُذكرة مُوقعة من 300 نائب، لإدراج 28 مليار جنيه إضافية لموازنة التربية والتعليم، وهي ذات القيمة التي طالب بها الدكتور طارق شوقى، خلال اجتماعه مع لجنة الخطة، لرفع مرتبات المعلمين وتطبيق الحافز الخاص بالمعلمين، وفق المنظومة الجديدة التي أعدتها الوزارة مؤخرًا، إضافة إلي إنشاء 30 ألف فصل لمرحلة التعليم الثانوي، وشراء التابلت لطلاب ذات المرحلة.



ومن جانبهم، أبدى جميع أعضاء اللجنة تأييدهم لتلك المطالب، مؤكدين اهتمامهم بتعظيم الدعم لهذا المشروع القومي.



- استحقاقات الصحة تهدد بتجميد الموازنة

من جانبها، حذرت لجنة الصحة بمجلس النواب من عدم الاستجابة لمطالبها في زيادة موازنتها، مطالبة بنحو 20 مليارًا و700 مليون جنيه، منها 12 مليارًا و766 مليون جنيه فى الموازنة، و8 مليارات فى خطة التنمية المستدامة، ليصل إجمالى موازنة الصحة فى حال الموافقة على الزيادة إلى نحو 82 مليار جنيه.



وفي إطار هذا المبلغ أوصت اللجنة بزيادة بند مخصصات العلاج على نفقة الدولة بـ4 مليارات جنيه، ليصبح 9 مليارات بدلا من 5؛ لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلي زيادة مليار جنيه لصالح بند دعم التأمين الصحى لغير القادرين، وزيادة 2 مليار جنيه لمديريات الشئون الصحية؛ لتصل اعتماداتها إلى 26 مليار جنيه بدلا من 24 مليارًا، وزيادة مخصصات دعم الأدوية والألبان بمبلغ 3 مليارات جنيه، وزيادة بند الصيانة بمديريات الشئون الصحية بمبلغ 1.66 مليار جنيه، وزيادة مخصصات قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمبلغ 100 مليون جنيه.



- النقل ترفض موازنة السكة الحديد والطرق

وفي ذات السياق، أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب رفضها للموازنة المخصصة لها من الحكومة، مشيرة في التقرير الذي رفعته للجنة الخطة والموازنة، إلى أن الموازنة الموضوعة أضعف من المطلوب لها بكثير. خاصة موازنة السكة الحديد، والتي لم تجاوز مخصصاتها نحو 3 مليارات، حيث طالبت اللجنة برفعها إلي 10 مليارات جنيه على الأقل، مشددة علي زيادة دعم هيئة الطرق من 8 مليارات جنيه إلي 12 مليارا، بما يمكِّنها من صيانة الطرق القديمة.



- موازنات حظيت بتوافق البرلمان والحكومة

وعلى عكس حالة الجدل التي شهدتها موازنات الصحة والتعليم والنقل وموازنات القطاعات الخدمية الأخري، شهدت موازنة الداخلية والاتصالات حالة من التوافق بين الحكومة واللجان البرلمانية المعنية.



- التخطيط عن زيادة موازنة الداخلية: الأمن له أسبقية أولى

وطالبت وزارة الداخلية بزيادة اعتماداتها في الموازنة إلى 13.9 مليار جنيه بدلًا من 48.5 مليار جنيه، وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، موافقتها على تلك الزيادة من مخصصات الباب السادس، إيمانا منها بأن تدبير مطالب الأمن له أسبقية أولى؛ لأن استقراره ينعكس على قوة الدولة.



ولفتت إلى تدبير المبالغ المطلوبة على تدفقات متتالية، بداية من شهر مايو، والجزء الآخر مع بداية السنة الجديدة، مع توجيه أى فائض أو مبالغ متاحة لاستكمال مطالب الوزارة.



اتصالات البرلمان: موازنة الوزارة ارتفعت بنسبة 153.68% عن العام الماضى

وفي ذات السياق، أعلن النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موافقة اللجنة على مشروعات موازنة وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها للعام المالى 2018 - 2019، مؤكدًا أن مخصصات الخطة الاستثمارية الخاصة بالوزارة شهدت زيادة 153.68% فى العام الجديد، وزيادة موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بنحو 23.5%، مقابل مخصصات السنة الجارية.



خطة النواب عن التوصيات المحالة إليها: الاستحقاقات الدستورية لها الأولوية

وأوضحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرس توصيات اللجنة البرلمانية برفع مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى، في إطار الاستحقاقات الدستورية المقررة لها، إضافة إلي مخصصات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الاعتمادات الإضافية فى قطاع الصحة ستوجه لبند علاج المواطنين على نفقة الدولة، فيما ستوجه مخصصات قطاع التعليم لخطة تطويره وتجهيز المدارس تكنولوجيًّا، أما مخصصات التعليم العالى فستكون موجهة لصالح المستشفيات الجامعية.



أما فيما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة لوزارة النقل، فقد أكدت اللجنة أنها ستوجه اعتماداتها الإضافية لصيانة هيئة السكك الحديدية وتطوير المرفق.