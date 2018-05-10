القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
الثقافة
الخميس 10/مايو/2018 - 02:24 م

الإثنين.. افتتاح معرض «مزيج» بمؤسسة الشموع

لوتس عبد الكريم،
لوتس عبد الكريم،
dostor.org/2164858

تقيم مؤسسة الشموع للثقافة والفنون، برئاسة الكاتبة الدكتورة لوتس عبدالكريم، معرضًا يحمل اسم "مزيج"، يفتتحه الدكتور محمد أبوالغار، في السابعة مساء الإثنين المقبل، ومن المقرر أن يستمر حتى 18 يونيو المقبل.

ويضم المعرض أعمالًا لـ26 فنانا وفنانة (عشر فنانات، و16 فنانًا)، يمثلون أجيالًا مختلفة، ويشكلون مدارس فنية متنوعة تعبِّر عن سيرة ومسيرة التشكيل المصري خلال خمسين سنة فى التصوير والرسم والنحت والخزف والحفر، وهم: سمير رافع، الملكة فريدة، نبيل درويش، عبدالوهاب عبدالمحسن، محمد مندور، محمد عرابي، رمضان عبدالمعتمد، يوسف محمود، علاء أبوالحمد، وفاء عبدالمقصود، إيمان عزت، علاء عوض، أحمد عيد، نجاة فاروق، أحمد عبدالفتاح، بيشوي زارع، محمد عبد الهادي، ندى محروس، محمد الشال، رانيا جاد، جهاد مصطفى، منال شعيب، أميرة سعد، شذى خالد، علي جمال، ابتهال علي.

الإثنين.. افتتاح معرض «مزيج» بمؤسسة الشموع
الإثنين.. افتتاح معرض «مزيج» بمؤسسة الشموع
اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة

منذ أقل من شهر

«صوت الثورة».. رد اعتبار جلال معوض

منذ أقل من شهر

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)

منذ أقل من شهر

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ شهر

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهرين

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

الآن

«ساعات الحرب».. تفاصيل «هجوم الـ180 دقيقة» لإسرائيل على سوريا

غلق طريق «الزعفرانة - رأس غارب» بسبب عاصفة ترابية شديدة

«دعم مصر» يكشف حقيقة تبنيه قانون الإيجار القديم

نكشف موعد تسليم مشروعات «أهالينا 1 و2» والأسمرات

الأكثر قراءة

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

ميركل: أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد على أمريكا لحمايتها

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

ألبومات الصور

إقبال وإشادة من مواطني مطروح بمنافذ السلع المخفضة

محافظ جنوب سيناء يكرم الدكتورة نيفين جامع

جمال حبيب فى لجان الامتحانات الأزهرية برأس سدر

شكرى ونظيره الهولندى يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

نجم الساعة

هاني رمزي يكشف أسباب انسحابه من «مقالب رمضان»

الأكثر قراءة

بالصور.. المطربة ياسمين نيازي تتعرض لحادث سير وإصابة خطيرة

ميركل: أوروبا لم يعد بإمكانها الاعتماد على أمريكا لحمايتها

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

مصطفى قمر يعلن زواجه الثاني

كشكول

تعرف علي أهم إنجازات "شوقي" قبل توليه حقيبة التعليم

"التعليم" تجدد تعيين "مرتجي" كمديرا لمديرية شمال سيناء

"مختار" يتابع جاهزية قسم السيارات بالمنوفية لامتحانات الشهادات

تربية نوعية المنوفية تصمم نظم تكنولوجية جديدة لدعم المعلمين

جامعة قناة السويس تفتح باب التقدم لبرنامج "أستاذ لكل مصنع"

الأمصار

إيطاليا تقدم 1.5 مليون يورو لليونيسيف بليبيا

مصرع 32 شخصا وإصابة الآلاف في انفجار سد بكينيا

مراكز الاقتراع بأمريكا تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين العراقيين

انخفاض مؤشرات البورصة الفلسطينية بنسبة 0.32%

أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

"الشواء" ممنوع في مونديال روسيا 2018

دراسة: الإصابات الدماغية الخفيفة تزيد خطر الإصابة بالخرف

سماعة أذن جديدة لتكبير الصوت لضعاف السمع تتحدى الضوضاء

ads
ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: المشي يُحسن فرص حمل النساء بعد الإجهاض

الدستور على فيسبوك
ads