الإثنين.. افتتاح معرض «مزيج» بمؤسسة الشموع

تقيم مؤسسة الشموع للثقافة والفنون، برئاسة الكاتبة الدكتورة لوتس عبدالكريم، معرضًا يحمل اسم "مزيج"، يفتتحه الدكتور محمد أبوالغار، في السابعة مساء الإثنين المقبل، ومن المقرر أن يستمر حتى 18 يونيو المقبل.



ويضم المعرض أعمالًا لـ26 فنانا وفنانة (عشر فنانات، و16 فنانًا)، يمثلون أجيالًا مختلفة، ويشكلون مدارس فنية متنوعة تعبِّر عن سيرة ومسيرة التشكيل المصري خلال خمسين سنة فى التصوير والرسم والنحت والخزف والحفر، وهم: سمير رافع، الملكة فريدة، نبيل درويش، عبدالوهاب عبدالمحسن، محمد مندور، محمد عرابي، رمضان عبدالمعتمد، يوسف محمود، علاء أبوالحمد، وفاء عبدالمقصود، إيمان عزت، علاء عوض، أحمد عيد، نجاة فاروق، أحمد عبدالفتاح، بيشوي زارع، محمد عبد الهادي، ندى محروس، محمد الشال، رانيا جاد، جهاد مصطفى، منال شعيب، أميرة سعد، شذى خالد، علي جمال، ابتهال علي.