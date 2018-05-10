"كوالكوم" تعلن خطة لإعادة شراء الأسهم بـ10 مليارات دولار

أعلنت شركة "كوالكوم" خطة لإعادة شراء الأسهم بقيمة 10 مليارات دولار، لتستبدل الخطة التي كانت أعلنتها في 2015 واستهدفت وقتها أسهم بقيمة 15 مليار دولار.



وقالت شركة الاتصالات الأمريكية في بيان لها، إن الأسهم المتبقية من البرنامج الأول لإعادة شراء الأسهم بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.



وأضافت "كوالكوم" أن عملية إعادة الشراء ستتم باستخدام مواردها النقدية، كما يمكن تشغيلها أو تعليقها في أي وقت أو من وقت للآخر حسب تقديرها ودون سابق إشعار مسبق.



وأوضح بيان الشركة أنه منذ البدء في برامج عوائد رأس المال في 2003 تمكنت "كوالكوم" من إعادة 60 مليار دولار للمساهمين في هيئة توزيعات أرباح وإعادة شراء أسهم.