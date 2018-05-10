القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 02:22 م

سمير عدلى يغادر القاهرة متوجهًا إلى أوغندا

المهندس سمير عدلى
المهندس سمير عدلى
محمود السعدى
dostor.org/2164848

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، المهندس سمير عدلى، المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، متوجها إلى أوغندا؛ لإعداد الترتيبات والإجراءات الخاصة لاستقبال بعثة النادى الأهلى بأوغندا، والذى سيلاقى فريق كامبالا سيتى، الثلاثاء المقبل، فى البطولة الإفريقية لأبطال الدورى.

وغادر سمير عدلى على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى عنتيبى، حيث أنهى إجراءات المغادرة بصالة «الخدمة المميزة»، وحرص العديد من الركاب والعاملين بالصالة على التقاط الصور التذكارية معه، والاطمئنان على أحوال الفريق الأول بالأهلى، خاصة عقب هزيمته أمام الزمالك، وخروجه من كأس مصر أمام الأسيوطى.

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