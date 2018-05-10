القاهرة : الخميس 10 مايو 2018
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الخميس 10/مايو/2018 - 02:20 م

%60.7 زيادة فى إيرادات «جى بى أوتو» خلال 3 أشهر

جى بى أوتو
جى بى أوتو
اكرم عمران
dostor.org/2164842

كشفت شركة «جى بى أوتو غبور»، عن زيادة إيرادات الشركة خلال الربع الأول العام الماضى 2017، بنسبة 60.7%، نتيجة زيادة إيرادات أنشطة المجموعة، بنسبة تراوحت بين 8.9% و10.8% فى الأنشطة المختلفة، موضحة أن إجمالى الأرباح بلغ 707 ملايين جنيه، بنسبة 14.9%، مقارنة بـ500 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأضافت الشركة للبورصة أن نتائج أعمال العام الماضى أظهرت تحقيق الشركة صافى ربح بقيمة 33 مليون جنيه، مقابل 154.5 مليون جنيه خسارة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

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