عشرات الفلسطينيين يتوافدون إلى الأقصى للتصدي لدعوات الاقتحام

توافد عشرات الفلسطينيين من القدس وداخل الخط الأخضر، منذ صباح اليوم الخميس، إلى المسجد الأقصى المبارك، في محاولة للتصدي لدعوات المستوطنين الإسرائيليين لتكثيف الاقتحامات إلى المسجد، وساحاته، في ذكرى «احتلال القدس».



كانت «منظمات الهيكل»، المزعوم، قد دعت أنصارها إلى تكثيف الاقتحامات إلى المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، تزامنًا مع ما يسمى «ذكرى احتلال القدس».



وقال شهود عيان إن عددًا من المستوطنين تجمعوا بالقرب من القصور الأموية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الجنوبي؛ تلبية لهذه الدعوة.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، اقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في حين تزداد وتيرة تلك الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.