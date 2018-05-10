عضو بـ"خطة البرلمان": 20% زيادة في الأسعار خلال يوليو

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحريك الأسعار بنسبة تقارب 20% في يوليو المقبل سيخفض التضخم بنسبة 20%، مشيرًا - في الوقت ذاته - إلى أن مثل هذه القرارات ستؤثر سلبًا على المواطنين في ظل عدم كفاية برامج الحماية الاجتماعية.



وأضاف "فؤاد" - في تصريحات لـ" الدستور": أن "برامج الحماية الاجتماعية لا تشمل الفئات المتوسطة، ولكنها موجهة في الأساس للطبقات الفقيرة، فيما عدا منظومة التموين التى تشمل عددا كبيرا من المواطنين"، واصفًا منظومة التموين الحالية في الوقت ذاته بـ"الفاشلة"، في ظل تباطؤ الإجراءات وعدم ضبط المنظومة ما يستدعي تحسينها وتطويرها لتتمكن من سد احتياجات الشعب المصري.



