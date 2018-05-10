ترامب ينشر فيديو للأمريكيين المفرج عنهم على «تويتر»

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بـ«تويتر»، فيديو من استقبال الأمريكيين الثلاثة الذين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، مصحوبًا بتعليق: «نيابة عن الشعب الأمريكى.. أهلا بكم فى بيتكم».



وأفرجت بيونج يانج عن الأمريكيين الثلاثة: كيم دونج تشول، وكيم سانج دوك، المعروف أيضا باسم تونى كيم، وكيم هاك سونج، وسلمتهم لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى بيونج يانج، أمس الأربعاء، مما يزيل عقبة كبيرة أمام قمة غير مسبوقة، تعقد بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.