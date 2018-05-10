غرفة الأثاث تفتتح مقرًا لها بسوهاج

افتتحت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، مقرا لها بمحافظة سوهاج، يأتي هذا التوجه من الغرفة بهدف سهولة التواصل بين الغرفة والمصنعين بالمحافظة، والاستفادة من الخدمات المقدمة للصناعة من إجراءات تقنين الأوضاع، والخدمات الفنية الخاصة بالتصنيع والتدريب ورفع جودة المنتجات والتسويق المحلى والتأهيل للتصدير.



من جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة في تصريحات صحفية: "إن افتتاح مقر للغرفة بمحافظة سوهاج يعد نقلة نوعية وعملية لاتحاد الصناعات وليس للغرفة فقط، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى خلال المرحلة المقبلة للتواصل مع المصنعين والورش والحرفيين في كل محافظات وقرى مصر؛ انطلاقًا من مسئوليتها تجاه كل من يعمل بقطاع منتجات الأخشاب والأثاث، وبحث مشكلاتهم ومد يد العون إليهم، وذلك في إطار سعي الغرفة لتعريف المجتمع الصناعي بالخدمات التي تقدمها الغرفة لمساعدة المصنعين وصغار الصناع.



وأضاف "حلمي"، أن وجود مقر للغرفة في سوهاج، هو تتويج للزيارات التي قامت بها الغرفة لكل محافظات مصر، وسيتبعه وجود مقرات في كل محافظات مصر، لافتا إلى أن مجلس إدارة الغرفة منذ توليه المسئولية، حرص على تنظيم زيارات لبحث مشكلات الصناعة والمصنعين وخلق حالة من التواصل بين الغرفة والمصنعين، أو بين المصنعين بعضهم البعض؛ لخلق حالة من التكامل والتعاون والبعد عن استيراد ما يمكن إنتاجه محليا.



وأشاد "حلمي" بالدور المهم للغرفة التجارية بمحافظة سوهاج برئاسة احمد الناظر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الغرفتين للتواصل مع الصناع، بالإضافة إلى استكمال إنشاء مدينة طهطا للأثاث.



من جانبه، أكد المهندس محمود أبو شوشة عضو مجلس إدارة الغرفة، أن وجود مقر للغرفة بمحافظة سوهاج سيكون همزة الوصل بين الغرفة والصناع والحرفيين في الصعيد ككل، لإزالة العقبات أمام الصناع وتعريف القطاع الصناعي والورش بالخدمات التي تقدمها الغرفة، وكذا تسجيل وضم الورش والمصانع لغضوية الغرفة للاستفادة من خدماتها.



من جانبه، أكد سامح نصير مدير الغرفة، أن الغرفة حرصت على تنظيم زيارات عديدة لمحافظة سوهاج، للتواصل مع المصنعين والحرفيين بالمحافظة، وتم التعرف على المشكلات التي يعاني منها المصنعون وأصحاب الورش في سوهاج، والمتمثلة، في تخصيص أراض، أو بنية تحتية، أو توافر الخام، والتسويق، وستسعى الغرفة خلال الفترة المقبلة لحل هذه المشكلات مع الجهات المعنية، من خلال وجود مقر للغرفة بالمحافظة.