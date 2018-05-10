الهند ترسل شحنة جديدة من المساعدات للاجئي الروهينجا

ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية أن سفنًا تابعة للبحرية الهندية تقِل مساعدات، تم تسليمها لوزير إدارة الكوارث والإغاثة البنغالي مفضل حسين شودوري مايا.



وقال مسئولون هنود "إن شحنة المساعدات تبلغ 373 طنا احتوت على 104 أطنان من الحليب المجفف و102 طن من السمك المجفف و61 طنا من غذاء الأطفال و500 ألف معطف واقٍ من المطر و50 ألف حذاء مطاطي".



وأرسلت الهند مواد إغاثة لأكثر من 300 ألف من الروهينجا، في سبتمبر العام الماضي، لدعم بنجلاديش في جهودها للإغاثة الإنسانية.



وكانت بنجلاديش طالبت الهند مرارا بتقديم المساعدة، وممارسة المزيد من الضغوط على حكومة ميانمار من أجل حل أزمة لاجئي الروهينجا.



وتفجرت أزمة اللاجئين قبل نحو 8 أشهر عندما شن جيش ميانمار حملة على أماكن تجمع مواطني الروهينجا. ووصفت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة ودول أخرى العملية بأنها تطهير عرقي لأقلية الروهينجا المسلمة، وهو اتهام تنفيه ميانمار.