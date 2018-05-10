تكريم الدكتور إسماعيل صبرى مقلد فى المجلس الأعلى للثقافة

أقام المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، حفلًا لتكريم الدكتور إسماعيل صبرى مقلد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية التجارة جامعة أسيوط، فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا، نظمته لجنة العلوم، ومقررها الدكتور أيمن عبدالوهاب.



وقال الدكتور على الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة: إننا نكرم اليوم مثال الاحترام والتصميم فى حمل الرسالة علميًا وأخلاقيا، مشيرًا إلى أن إسماعيل مقلد كتب عن العديد من المشكلات الدولية، واهتم بالواقع وقضايا بلده ووطنه وأمته، ومن يراقب الساحة الدولية على مدى سنوات يجد الكثير له من الإسهامات، وتجده متابعًا لأهم وأحدث القضايا.



وتحدث الدكتور جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، عن بعض المواقف العلمية والإنسانية مع الدكتور مقلد، وقال إن تكريمه اليوم هو تكريم للجنة العلوم، وقال: "إذا أردت أن تفهم العلاقات الدولية السياسية، فعليك أولا أن تقرأ كتب الدكتور إسماعيل صبرى مقلد فى العلاقات السياسية الدولية".



وتحدثت الدكتورة إيمان رجب، خبير الأمن الإقليمى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن خبرة الدكتور إسماعيل مقلد، وأهم المناصب التى شغلها، كما استعرضت على شاشة العرض أشهر الأغلفة لمؤلفاته وكتبه العربية والإنجليزية، على رأسها كتاب "العلاقات السياسية الدولية.. النظرية والواقع"، وقالت: "لقد تخرج من تحت عباءته العلمية ونهل من خبرته العديد من أساتذة الجامعات حاليا، وناقش مقلد العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير للكثيرين".



ووصف الدكتور عبدالسلام نوير، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة جامعة أسيوط، مقلد، بأنه "مثل أعلى لكل جيله"، وأضاف: "إننا نحاول جاهدين المضى فى طريقنا بمنهجه ونبراسه وهو بالنسبة لنا يمثل رمانة الميزان فى الكلية، ويحظى بحب الجميع سواء الأساتذة أو العاملين أو طلاب الجامعة".



وكانت هناك عدة مداخلات لكوكبة من محبى الدكتور إسماعيل صبرى مقلد، منهم الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسية والاقتصاد بجامعة السويس، الدكتورة أمانى خضير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والدكتور منير محمود بدوى، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط، الدكتور عبدالخبير محمود عطا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، كما تحدث عدد من تلاميذه، ودارت المداخلات حول مواقف الدكتور مقلد الإنسانية والعلمية معهم ومدى حبه للعلم وانضباطه فى عمله.



وأهدى الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، درع المجلس للدكتور إسماعيل صبرى مقلد، واختتم الحفل بكلمة للدكتور مقلد وجه فيها الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سعيد المصرى، الأمين العام للمجلس، والدكتور أيمن عبدالوهاب، تقديرًا منه على مبادرة التكريم لشخصه، مشيرًا إلى أن تكريمه يعنى فى حقيقته الوفاء والتقدير لجيل كبير من الأساتذة لم يبخلوا فى عطائهم وقدموا الكثير من الوقت والجهد والعلم فى سبيل خدمة وطنهم.