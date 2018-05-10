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الثقافة
الخميس 10/مايو/2018 - 02:12 م

شكرى: الأثر السيئ الذي تركته قبلة أمير الكويت لـ"عبد الناصر"

الدكتور غالي شكري
الدكتور غالي شكري
نضال ممدوح
dostor.org/2164816

في كتابه الأهم والأشهر "من الأرشيف السري للثقافة المصرية"، رغم صغر حجمه، (جاء في 140 صفحة)، إلا أن مؤلفه الدكتور غالي شكري٬ يقدم فيه شهادة حول وعن مثقفي عصره٬ ومن بينهم توفيق الحكيم، وعنه يقول شكري: "تشهد الأجهزة الأمنية المصرية علي اختلاف عصورها علي أن توفيق الحكيم لم يلتحق يوما بحزب من الأحزاب، ولم يكن مثقفا ثوريا، لكنه هاجم الوفد في عهد الملكية وهو الهجوم الذي لم تسلم منه الحركة الشيوعية التي اعتبرها الوجه الآخر للفاشية٬ وكان الداعية الحقيقي لفكرة المستبد العادل والأب الشرعي لثورة يوليو، فقد نقل المقربون من الزعيم جمال عبد الناصر تأثره برواية "عودة الروح"، ومنها استوحي ناصر ثورة بأكملها".

وأضاف أن اطمئنان الحكيم إلي مكانته لدي النظام الناصري، جعله يرد علي طلب نجيب محفوظ للتدخل لدي الرئيس للإفراج عن بعض الكتاب المقبوض عليهم، قائلا: "يا نجيب دول بيقبضوا عليهم لأسباب مالهاش علاقة بالفكر والأدب٬ دول ليهم صفتين؛ صفة المثقف وصفة السياسي، إحنا ندافع عن المثقفين٬ لكن الناس اللي عايزة السلطة مالنا ومالهم؟" الحكيم الذي مجَّد وسوَّد الصفحات في إطراء عبد الناصر، عاد ليكتب مقالة بعنوان "عودة الوعي" في عهد السادات، يصف فيه عبد الناصر بأبشع التهم والخطايا.

ويؤكد غالي شكري في الفصل الذي تناول فيه شهادته حول الأخوين "مصطفي وعلي أمين"، أن أخبار اليوم تم تأسيسها بتمويل من المخابرات الأمريكية للتجسس لحسابها علي مصر، وباعتراف مصطفى أمين في التحقيقات التي انتهت بمحاكمته وإدانته عام ١٩٥٩: "ومن المؤكد أن الحقائب الأربع التي سربها مصطفى أمين - باعترافه - إلى شقيقة التوأم في لندن عن طريق السفارة الأمريكية في القاهرة، لم تكن تحتوي على رسائل غرامية.. وأنها صحافة نشرت الجهل والخرافات والسطحية فإنها تنشر الثقافة الصحافة الخفيفة الظل، والتي لخصها آل أمين في المثل الشائع "ليس خبرا أن يعض الكلب رجلا، وإنما الخبر أن يعض الرجل كلبا"، وهكذا اخترعوا ليلة القدر كل سنة، حيث تصلهم عشرات الألوف من رسائل القراء الذين يطلبون من السماء شيئا في ليلة القدر، فيستجيب ملائكة الرحمة مصطفى وعلى أمين، وينتشلون واحدا من المعذبين من الأرض ويرسلون إليه بالهدايا التي طلبها، أو هم يعمدون إلى اختيار مريض على عتبة القبر يحيطونه بكافة مظاهر الرعاية والحب والسعادة وكأنهم يرجونه أن يطلب ما يشتهي قبل الموت، إنهم على صعيد الفكر يشيعون فكرة الحظ والقدر والمصادفة".

وكان من أبرز الأسماء التي تلقفها الأخوين "أمين"، أنيس منصور، ودوره في تدمير وتشويه الوعي الاجتماعي وتحطيمه فكريا٬ وجعله يتشبث بالخرافات ويتمسك بالأفكار البالية: "وفي غمرة معاناة الوطن، في معاركه السياسية والفكرية ضد الاستعمار والرجعية المحلية، عاد أنيس منصور من رحلته إلى الهند ليكتب (عام 1958) عن كيفية تحضير الأرواح في السلة، وانتشر الوباء في مصر طولا وعرضا، كانت قراءة الكف والفنجان من العادات الشائعة ولو من قبيل التسلية، وكان تحضير الأرواح، كالتنويم المغناطيسي، يهمس به الناس ولا يكادون يصدقون، وانتهت البدعة، وأقبلت هزيمة 1967 فاستوت المشاعر العنصرية فجأة على "الأخ" أنيس منصور، وراح يهاجم الثورة واليهود من منطلق ديني بحت، لم يكن قبلها قد ناقش الصراع العربي الإسرائيلي بحرف، حتى حين تعرض الوطن لعدوان 1956 كان مشغولا بعرايا الحي اللاتيني".

وعن تلوُّن المثقفين وتحولاتهم تبعا لتحولات السلطة٬ يذكر شكري موقف الكاتب "صالح جودت" من الزعيم جمال عبد الناصر٬ في حياته وبعد رحيله٬ وتولي السادات حكم مصر. يقول شكري: "كان أمير الكويت عبد الله الصباح، آخر من ودَّعه الزعيم عبد الناصر من الملوك والرؤساء العرب في ختام القمة العربية التي شهدتها القاهرة عام 1964، وتركت القبلة التي طبعها عبد الناصر علي وجه أمير الكويت أثرا نفسيا سيئا عليه٬ فقرر المساهمة في تخليد ذكري الزعيم٬ ودارت الأسلاك الهاتفية بين شركة "الموارد الثقافية والترفيهية" التي تمتلكها الفنانة مديحة يسري والقصر الملكي الكويتي٬ كان مضمونها إصدار كتاب عن حياة عبد الناصر ومآثره، في نسختين؛ إحداهما مقروءة والأخري مسموعة، علي أن يقوم بتسجيلها الشاعر "صالح جودت"٬ وحينما اتصلت مديحة به أبدي إستعداده للعمل علي الكتاب دون مقابل، "ما تفكريش في الفلوس من ناحيتي"، ولم تكن تعرف مديحة يسري أن جودت قد استلم شيكا قيمته ستة آلاف دينار كويتي، فاندهشت، خاصة وهي تعرف أنه لا يفرط في حقوقه المادية مطلقا٬ وفي نوفمبر ١٩٧٠ صدر الكتاب مطبوعًا ومسجلًا علي شريطين٬ استهله جودت بقوله: "عاشت مصر أجيالا طويلة في انتظار البطل"، إلي هنا والأمر يبدو عاديا، لكن عندما نعرف أن صالح جودت مع حركة ١٥ مايو ١٩٧٠، وحماسه المشوب بالحقد والثأر لها٬ فتح النار علي عبد الناصر والناصرية وقال: "ببساطة شديدة إن ثورة ٢٣ يوليو لم تتمتع بالشرعية طيلة العشرين سنة الماضية٬ نظامها لم يكن شرعيا وكذلك إجراءاتها وقوانينها ودساتيرها وتشريعاتها٬ الشرعية تبدأ من ١٥ مايو ١٩٧٠"٬ تُرى كم صالح جودت يعيش بيننا اليوم من أصحاب القوة الناعمة، سينقلب ١٨٠ درجة معلنا عن وجهه الحقيقي المتلون المنافق؟!"

شكرى: الأثر السيئ الذي تركته قبلة أمير الكويت لـ"عبد الناصر"
شكرى: الأثر السيئ الذي تركته قبلة أمير الكويت لـ"عبد الناصر"
شكرى: الأثر السيئ الذي تركته قبلة أمير الكويت لـ"عبد الناصر"
شكرى: الأثر السيئ الذي تركته قبلة أمير الكويت لـ"عبد الناصر"
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