العثور على طفل مقتولًا فى ظروف غامضة بأسيوط

عثر أهالى قرية السوالم البحرية التابعة لمركز أبنوب بأسيوط على جثة طفل مقتولًا بآلة حادة وملقى بأرض زراعية بالقرب من مسكنه في ظروف غامضة.



تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية السوالم البحرية التابعة للمركز بالعثور على جثة الطفل "حمزة. ش" 5 سنوات مقيم ذات الناحية، وبها عدة جروح قطعية بآلة حادة، وملقى بقطعة أرض زراعية بجوار مسكنه دون معرفة ملابسات الواقعة.



تم التحفظ، على جثة الطفل بمستشفى أبنوب المركزى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلّفت إدارة المباحث بتكثيف التحرى حول ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط الجانى.