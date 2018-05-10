تنفيذ مشروعات إنشائية جديدة بجامعة الفيوم بمليار جنيه

صرح الأستاذ الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، بأنه جار تنفيذ 28 مشروعًا إنشائيا جديدًا بجامعة الفيوم، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار جنيه للأعمال الإنشائية وللتأثيث والتجهيزات، تم إنجاز حوالي 85% منها، ويتم انتهاء العمل نهائيًا بها خلال نهاية العام الجاري وبداية الفصل الدراسي المقبل.



وأشار إلى أن الجامعة تستهدف الوصول بعدد كلياتها إلى 20 كلية خلال الفترة المقبلة، بإضافة كليات التجارة والطب البطري والعلاج الطبيعي.



ومن هذه الإنشاءات الجديدة كليات التمريض والصيدلة وطب الأسنان بالمجمع الطبي ويتكون من أرضى وخمسة أدوار علوية مساحة الأرضى 5500م2 وإجمالى مساحة المبنى 33000م2 ويحتوى على مدرجات وقاعات دراسية ومعامل وغرف إدارية وسيمينار وغرف اجتماعات ومخازن وحجرات إدارية وخدمات، وكلية رياض أطفال، يتكون المبنى من بدروم وأرضى وخمسة أدوار علوية مساحة الدور 1725م2 يحتوى على مدرجات ومعامل وحضانة أطفال ومكاتب إدارية.



ومبنى الخدمات الطلابية والشؤوون الإدارية الجديدة، يتكون من أرضى وخمسة أدوار مساحة الدور 700م والمساحة الإجمالية 4200م2 يحتوى على وغرف إدارية وجراج وخدمات.



وملحق كلية الطب، يتكون من بدروم وأرضى وخمسة أدوار علوية، مساحة الأرضى 1650م2 والمساحة اجمالية 12600م2 يحتوى على مدرجات وقاعات دراسية وحجرات إدارية وخدمات.



وملحق كلية الهندسة، يتكون من بدروم وأرضى وخمسة أدوار علوية، مساحة الأرضى 1850م2 والمساحة اجمالية11900م2 يحتوى على مدرجات وقاعات دراسية وحجرات إدارية وخدمات، وملحق كلية الزراعة ويتكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية، مساحة الدور 400م2 والمساحة الإجمالية 16000م2 محتويات المشروع قاعات دراسية ومدرجات وغرف إدارية وخدمات ومعامل تخصصية.



مباني الإقامة التابع للمستشفى الجامعي، وملحق كلية الآداب، والمركز الإقليمي على ضفاف بحيرة قارون، وملحق كلية دار العلوم، والمعامل المركزية، مباني كليات القطاع الطبي "الطب والصيدلة والتمريض"، ومبنى مستشفى الباطنة الجديد، وإنشاء مقر دائم لهيئة التأمين الصحي بجامعة الفيوم، ومعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، والمركز الاجتماعي على بحيرة قارون، المخطط العام لكليات الجامعة بمدينة الفيوم الجديدة، وتعلية كلية الخدمة الاجتماعية، تعلية كلية السياحة والفنادق، وإنشاء منظومة إطفاء الحريق بكلية الهندسة وطب الأسنان، تطوير شبكة كهرباء الجامعة، النصب التذكاري للشهداء.