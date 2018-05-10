السيسى يوفد مندوبًا للتعزية
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، العميد مصطفى جابر للتعزية في وفاة المستشار محمد مجدى عبدالمنعم خليفة، وإبلاغ أسرته خالص عزائه ومواساته.
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، العميد مصطفى جابر للتعزية في وفاة المستشار محمد مجدى عبدالمنعم خليفة، وإبلاغ أسرته خالص عزائه ومواساته.
أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن منافذ توزيع السلع الغذائية المخفضة بالمحافظة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة مستلزماتهم من كافة السلع قبيل شهر رمضان المبارك. وأعرب المواطنون عن ...
كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بقاعة الديوان العام في مدينة طور سيناء، الدكتورة نيفين جامع، رئيس المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على جهودها المبذولة فى توفير فرص ...
تفقد، اليوم، الشيخ جمال حبيب محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، يرافقه الشيخ محمد فرج مديرالتعليم الثانوى، سير الامتحانات للصفين الأول والثانى الإعدادى والثانوى بمعاهد جنوب سيناء ...