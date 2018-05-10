الكنيسة الكاثوليكية: يجب مرور 50 عامًا على الاعتراف بالمعجزة

اختلفت نظرة الكنيسة المصرية بطوائفها الثلاث للأمر لمعجزات نزول الزيت من صور القديسين، وعلى رأسهم السيدة العذراء، لاسيما أنه قد شهدت طنطا نزول الزيت من صورة السيدة العذراء بكنيستها بإبيار بطنطا عام 1996، كما تشهد صورة السيدة العذراء الموجودة بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد الأمر نفسه من 24 عاما وإلى الآن.



وصرح الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، في تصريح سابق لـ«الدستور»، بأن قوانين الكنيسة الكاثوليكية تنص على أنه يجب مرور 50 عاما على المعجزة حتى يتم الاعتراف بها، في إشارة إلى أن من يقول إن "عصر المعجزات قد انتهى"، فهو مخطئ، لأن المعجزة هي حدث إلهي يحدث في أي وقت وفي أي مكان بأمر من الله، إلا أن هناك فرقا كبيرا بين المعجزة و"الدروشة"، لافتًا إلى أن نسبة 90% مما يحدث حاليًا يحسب "دروشة".

