أنباء عن مقتل القنصل العام النيجيري في الخرطوم ذبحًا

شكرى ونظيره الهولندى يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، ظهر اليوم الخميس، ستيف بلوك وزير خارجية هولندا، الذي يزور مصر حاليًا. وفي تصريح للمستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري استهل المباحثات ...