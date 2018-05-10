ضبط هارب من حكمين بالسجن المؤبد فى المرج

تمكن المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث المرج، والقوة المرافقة له، من ضبط محمود فرحات محمد فتح الباب، 25 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضايا أرقام 129742027 لسنة 2017 م المرج، «مخدرات»، والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 26-9-2017م، و317283617 لسنة 2013م المرج «قتل وسلاح ناري»، والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 17-12-2017م، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش عيار 12 مم».



تم إخطار اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها واعترف بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع.

أمر اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



