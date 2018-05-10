برلمانى: "العفو الدولية" هدفها تشويه حقيقة الأوضاع فى مصر

استنكر الدكتور البدري أحمد ضيف، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن دائرة أسيوط، التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية، بشأن أوضاع السجون المصرية.



وقال ضيف، في بيان له، إن المنظمة تعمدت بشكل فج في تشويه حالة حقوق الإنسان في مصر، من خلال استمرارها بإصدار تقارير مسيسة، تهدف منها للنيل من حقيقة الأوضاع في مصر.



وأضاف أنه يجب على المؤسسات التي تدعي التزامها برعاية حقوق الإنسان وحمايتها، ألا تعتمد على مصادر غير موثوقة أو غير معتمدة رسميًا.



وطالب عضو مجلس النواب، منظمة العفو الدولية، بأن تتلقى بياناتها من الجهات المعنية بالسجون في مصر، واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة، والالتزام بالمحايدة والمعايير المنهجية.